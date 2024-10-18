Предложение Зеленского было рассмотрено, хотя разногласия сохраняются.

Президент США Джо Байден в пятницу заявил, что западным союзникам пока не удается достичь консенсуса по вопросу применения Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории РФ.

Ка пишет Bloomberg, предложение Украины получило некоторую поддержку среди союзников по НАТО, когда Джо Байден обратился с призывом придерживаться линии поддержки разрушенной войной страны.

Президент США, предупредивший, что Украине предстоит "очень трудная зима", попытался заручиться поддержкой Запада во время краткого визита в Берлин.

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Байден планирует использовать свои президентские полномочия, чтобы сохранить помощь Украине до конца своего срока в январе, рассказал журналистам в Берлине пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По словам людей, знакомых с дискуссиями в альянсе, чиновники НАТО обсуждают, может ли американский лидер сделать более смелый шаг в отношении Украины после голосования 5 ноября, независимо от того, кто победит.

Некоторые собеседники предупредили, что обсуждение находится на ранней стадии. Шольц по-прежнему выступает против скорейшего вступления Украины в НАТО, а также за отказ поставлять Киеву ракеты дальнего радиуса действия. Канцлер сказал вместе с Байденом:

"Мы поддерживаем Украину так энергично, как только возможно .В то же время мы следим за тем, чтобы НАТО не стала стороной в войне, чтобы эта война не превратилась в еще большую катастрофу".

Уезжая, Байден сказал, что "нет консенсуса" по вопросу о поставках Киеву оружия дальнего радиуса действия для нанесения глубоких ударов по российской территории.

"Тем не менее, встреча министров обороны стран НАТО на этой неделе показала большую открытость к обсуждению приглашения вступить в альянс. Но, по их словам, до выборов в США, которые пройдут 5 ноября, шансов на продвижение мало", - отмечается в статье.

Разрешение на удары дальнобойным оружием по РФ

На сегодня нет единодушного мнения всех партнеров относительно разрешения наносить удары дальнобойным оружием по территории России. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, это "рискованный вопрос", потому что речь идет о "пакете очень сильных ракет", поэтому каждая из стран - США, Великобритания, Франция, Германия, Италия не хотят рисковать. Глава государства подчеркнул, что среди этих 5 стран есть те, которые на стороне Украины в этом вопросе.

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