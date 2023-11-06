Хотя фронту нужна широкая номенклатура вооружений, определенные средства имеют первостепенное значение.

По итогам 2023 года объемы производства оружия предприятиями "Укроборонпрома" должны вырасти на 62% по сравнению с прошлым годом. Об этом в интервью "Экономической правде" заявил генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин.

По его словам, оборонные предприятия полностью выполняют заказы, поступающие от Министерства обороны.

"Сейчас мы готовы изготавливать еще больше вооружения, поэтому ожидаем новых контрактов. Если говорить об объемах, то за четыре квартала 2023-го мы увеличим выпуск продукции на 62%, по сравнению с прошлым годом", – уверяет Сметанин.

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Первоочередным приоритетом "Укроборонпрома" он называет производство боеприпасов. Также среди главных направлений – беспилотники, бронетехника, противотанковые ракетные комплексы и средства ПВО.

Собственное производство оружия в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, Украина наладила серийное производство собственного аналога иранского дрона-камиказде "Шахед". Украинский беспилотник способен летать на 1000 километров. Военные уже активно его используют. Кроме того, есть и значительно более мощные модели дронов.

Также мы рассказывали, что Украина сейчас тестирует уникальное средство радиоэлектронной борьбы Piranha AVD 360, которое должно защитить нашу бронетехнику от российских БПЛА. Этот комплекс создает "защитный купол" до 600 метров вокруг себя. Поэтому под действием системы коптер или дрон-камикадзе не может получать команды и передавать данные. Как результат - "птичка" зависает в воздухе, совершает аварийную посадку, или бесконтрольно падает.

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