Бойцы в восторге от новых машин.

Украинские бойцы получили новейшее вооружение - артиллерийские установки "Богдана", которые стреляют снарядами натовского образца, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что у этих установок есть специальный пульт управления, экипаж одной такой машины состоит из пяти человек. "Богдана" маневренная и быстрая.

По словам бойцов, овладели они этими установками всего за два месяца.

"Точность стрельбы прекрасная, можно сказать. Дальнобойность классная - 42 километра", - отметил один из военнослужащих.

САУ "Богдана" - что известно

Украинская самоходная артиллерийская установка 2С22 "Богдана" - это совместная разработка Краматорского завода тяжелого станкостроения и компании "Украинская бронетехника".

Гаубица разрабатывалась в рамках опытно-конструкторской работы по государственному оборонному заказу Министерства обороны Украины с февраля 2016 года.

"Богдана" стала первой украинской САУ, разработанной под натовский калибр 155 мм.

Известно, что САУ построена на шасси КрАЗ-63221 со спаренной бронированной кабиной для размещения обслуживания боевой машины. У нее автоматизированная система наведения на контроллерах Siemens SIPLUS и SIMATIC HM. Управление зарядкой, наводкой и стрельбами может производиться как из кабины установки, так и снаружи. Также на ней подмечены контейнеры, способные вместить от 20 снарядов.

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