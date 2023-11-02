Сейчас система успешно прошла полевые испытания и готова к серийному производству.

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины-министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал работу системы защиты бронетехники от российских БпЛА.

По его словам, Piranha AVD 360 - уникальный комплекс РЕБа для усиления Сил обороны. Технология помогает эффективнее защищать бронетехнику и личный состав от вражеских дронов.

"Комплекс создает защитный купол до 600 метров вокруг себя. Под действием системы коптер или дрон-камикадзе не может получать команды и передавать данные. Как результат - "птичка" либо зависает в воздухе, совершает аварийную посадку, либо бесконтрольно падает", - написал он.

Также Piranha подавляет системы спутниковой навигации, например, российскую ГЛОНАСС. Сейчас система успешно прошла полевые испытания и готова к серийному производству.

"Технологии и инновации - ключ к нашей победе. Именно они помогают эффективнее уничтожать врага и спасать жизни военных", - добавил министр.

Успехи "Армии дронов" - детали

Благодаря ударным подразделениям, обеспечиваемым в рамках "армии дронов", за неделю (23-30 октября) уничтожено 65 орудий и 14 самоходных артиллерийских установок российских оккупантов. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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