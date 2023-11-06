Они уже летают и взрываются, а Силы обороны их активно заказывают.

Украина наладила серийное производство аналога иранского дрона-камиказде "шахед", который способен летать на 1000 километров. Об этом в интервью "Экономической правде" сообщил генеральный директор АО "Украинская оборонная промышленность" Герман Сметанин.

"Производится (серийно - УНИАН). В частности, в кооперации с иностранными партнерами. Где именно я рассказывать не буду из соображений безопасности. Главное, что они летают и взрываются, а Силы обороны их заказывают. Это же замечательно!", - отметил он.

По его словам, в Украине много государственных и частных производителей дронов-камикадзе.

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"У нас есть аналог "шахеда", а есть и более мощные модели, потому что "шахеды" так далеко не летают. Мы сейчас сосредоточились на производстве более сложных и дорогих проектов с высокими характеристиками", - подчеркнул он.

Украинские "шахеды"

В октябре 2022 года государственный концерн "Укроборонпром" сообщал, что завершает разработку ударных беспилотников с дальностью на 1000 километров и весом боевой части 75 кг. В декабре стало известно, что концерн "Укроборонпром" переходит к финальной стадии испытаний нового беспилотника.

В июне этого года в "Укроборонпроме" заявили об успешном применении беспилотного летательного аппарата украинского производства с дальностью поражения 1000 километров.

Тогдашняя пресс-секретарь концерна Наталья Сад опубликовала фотографию с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, командующим воздушных сил Николаем Олещуком и уже экс-директором концерна Юрием Гусевым после успешного применения беспилотника.

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