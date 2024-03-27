Российские захватчики усилили воздушный террор, подчеркнули в МИД Украины.

Продолжается война в Украине, и нашему государству срочно необходимы в большем количестве системы противовоздушной обороны - ЗРК Patriot и подобные им зенитно-ракетные комплексы, на фоне увеличения интенсивности российских воздушных атак баллистическими ракетами. Благодаря сильной ПВО на передовой наши войска смогли бы не только не терять позиции, но и заставить россиян отступать.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал сегодня, 27 марта, во время онлайн-брифинга для мировых СМИ. Он отметил, что Россия усилила воздушный террор против Украины и только за неделю с 18 по 24 марта запустила 190 ракет различных типов, 140 беспилотников "Шахед" и 700 управляемых авиабомб против Украины.

"Особенностью нынешних российских атак является интенсивное использование баллистических ракет, которые могут достигать целей на чрезвычайно высоких скоростях, оставляя мало времени для людей, чтобы найти укрытие, и вызывая значительные разрушения", - подчеркнул Кулеба. При этом добавил, что системы Patriot имеет ряд стран мира, где "ракетная угроза равна нулю", а Украина сейчас является единственной страной, которая почти ежедневно подвергается баллистическим ракетным атакам.

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Кулеба назвал три критически важных результата, которые принесет усиление украинской противовоздушной обороны. "Прежде всего, мощная украинская противовоздушная оборона спасет тысячи человеческих жизней, что само по себе является главной целью. Patriot и другие подобные системы являются оборонительными по определению", - подчеркнул министр.

Второй аргумент заключается в том, что сильная ПВО Украины сэкономит значительное количество ресурсов для партнеров нашего государства, потому что будет меньше разрушений критической инфраструктуры, а соответственно меньше средств на восстановление.

"В-третьих, мощная украинская ПВО прикроет наши войска и позволит им переломить ход войны в пользу Украины. Главным преимуществом России на поле боя сейчас является широкое использование управляемых авиационных бомб. Эти бомбы, которые в среднем весят от 500 до 1500 килограммов, позволяют российским оккупантам уничтожать цели ударов и продвигаться вперед по руинам. Единственный способ противостоять этой варварской тактике - сбивать самолеты, которые сбрасывают эти бомбы, что требует достаточного количества современных систем противовоздушной обороны на фронте. Сильная противовоздушная оборона на передовой позволила бы нашим войскам не только не терять позиции, но и заставить россиян отступать", - подчеркнул министр.

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Как сообщал УНИАН 22 ноября 2023 года министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Германия и Франция создают "Коалицию возможностей" по развитию украинской системы противовоздушной обороны наземного базирования.

Во время выступления на открытии 17-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной как "Рамштайн", отметил, что с нетерпением ждет совместной работы над определением лидеров и участников каждой из наших "коалиций возможностей". Напомнил, что организованы коалиции, направленные на развитие Военно-воздушных сил Украины и ее информационно-технологических возможностей.

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