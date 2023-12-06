Производство оружия и боеприпасов для Украины идет медленнее, чем планировалось, признает он, пояснив, что это не из-за политических или финансовых решений.

Украина в ближайшие месяцы получит от Германии 200 тысяч артиллерийских боеприпасов. Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что оборонная промышленность стран не может производить соответствующую продукцию достаточно быстро.

В интервью немецкому ZDF политик, комментируя поставки западного оружия в Украину, указал, что сейчас отстают от целей стран-партнеров. Писториус отметил, что планы поставок недовыполняются из-за того, что оборонная промышленность стран не может производить необходимое количество продукции быстро.

Так, говоря о цели ЕС поставить Украине миллион артиллерийских боеприпасов к весне он отметил: "Эта цифра породила ожидания, которые в конце концов не оправдались. Для оружейной промышленности, которая восходит к мирному времени, нелегко произвести миллион".

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При этом министр обороны обещает улучшение: "Можно предположить, что в ближайшие месяцы будет лучше". По его словам, только Германия поставит почти 200 тысяч боеприпасов.

"Но на все нужно время, и это не вопрос политических решений или финансовых ресурсов", - подчеркнул Писториус.

Он признает: "В настоящее время у нас есть проблема, заключающаяся в том, что вооруженная промышленность не может обеспечить поставки в определенных областях так быстро, как это необходимо". Это касается боеприпасов, а также систем ПВО. Но оборонная промышленность наращивает мощности, "где только может".

Министр подчеркнул, что нужно время на создание заводских мощностей, создание соответствующих запасов сырья, чтобы потом быстро производить.

В качестве примера он приводит производство танковых боеприпасов Gepard, которое Германии пришлось восстановить. Писториус отметил, что это произошло быстро, но и на это потребовалось полгода.

Оружие для Украины - что известно

В марте ЕС принял решение об отправке Украине 1 миллиона боеприпасов в течение ближайшего года. Согласно планам, снаряды должны быть предоставлены из собственных запасов стран-участников программы, а из бюджета ЕС им будет выделена компенсация. На эти цели в ЕС согласились потратить 1 миллиард евро.

В ноябре Bloomberg со ссылкой на источники информировало, что Европейский Союз проинформировал государства-члены, что блок вряд ли выполнит до марта 2024 года обязательства предоставить Украине 1 миллион выстрелов артиллерийских боеприпасов. Это затрудняет способность Киева успевать за собственным производством России.

В соответствии с планами, составленными ранее в этом году, ЕС обязался поставлять Украине артиллерийские боеприпасы в течение 12-месячного периода, сначала за счет использования существующих запасов, а затем посредством контрактов на совместные закупки и увеличения промышленных мощностей.

На фоне того, что запасы оружия у западных партнеров истощаются, а потребность на фронте остается крайне высокой, Киев пытается нарастить собственное производство.

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