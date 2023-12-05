Этой САУ не нужно останавливаться, чтобы выпустить снаряды, что затрудняет ее обнаружение и борьбу с ней.

Германия может уже в 2024 году может передать Украине новые самоходные гаубицы RCH-155, Об этом Spiegel заявил ответственный за разработку САУ, управляющий директор компании-производителя Krauss-Maffei Wegmann Аксель Шайбель.

По его словам, производство уже начато, и первые машины должны быть переданы Украине в конце следующего года. Шайбель также напомнил, что Украина является первым заказчиком этой техники.

RCH-155 похожа на САУ Panzerhaubitze 2000, но установлена на колесной машине Boxer. Шайбель отметил, что пушечный модуль RCH-155 стреляет артиллерийскими боеприпасами калибра 155 миллиметров во время движения, что делает ее уникальной в мире.

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Тот факт, что этой САУ не нужно останавливаться, чтобы выпустить снаряды, имеет огромные преимущества, поскольку затрудняет ее обнаружение и борьбу с ней.

RCH-155 способна автоматически стрелять девятью снарядами в минуту, которые поражают цели на расстоянии от 40 до 50 километров или даже больше, в зависимости от типа боеприпасов.

Гаубицы RCH-155 для Украины - что известно

RCH 155 была разработана немецким концерном Krauss-Maffei Wegmann и представлена в 2014 году.

В распоряжении САУ - ствол длиной 52 калибра (8 м), автоматическая система зарядки с боекомплектом в 30 снаряженных снарядов и 144 модульных метательных зарядов.

Это пушка закрытого типа на колесном шасси, построенном на базе узлов и агрегатов немецко-нидерландского многоцелевого бронетранспортера Boxer. Выстрел производится дистанционно экипажем, размещаемым в кабине САУ. Предусмотрена также возможность зарядки за выстрел в ручном режиме.

В январе 2023 года советник Krauss-Maffei Wegmann Николас Драммонд сообщил, что в Германии началось производство САУ RCH 155 для Украины:

Ранее отмечалось, что Украина сможет получить эти гаубицы не ранее 2025 года.

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