Ранее сообщалось, что Франция передала Украине первые Armement Air-Sol Modulaire.

Появилось видео, которое подтверждает применение ВСУ новых французских авиабомб Armement Air-Sol Modulaire (AASM), также известных как Hammer. Об этом сообщает ресурс Clash Report.

"Французские планирующие бомбы AASM-250 были впервые использованы украинскими войсками для удара по Авдеевскому коксохимическому заводу, контролируемому Вооруженными силами России", - говорится в сообщении.

Неизвестно, с самолета какого типа Украина применяла эти бомбы. Для коррекции и фиксации результатов задействовали БПЛА одного из подразделений Вооруженных сил.

AASM - что это за оружие

AASM разработали специалисты французской компании Safran Electronics & Defense. Базовая версия боеприпаса состоит из носового модуля с системой наведения и хвостового модуля, который имеет оперение и ракетный ускоритель.

Все это присоединяют к обычной неуправляемой 250-килограммовой бомбе. Предполагается, что Hammer может поражать цели на дальности около 70 км.

Стоимость одного комплекта AASM на 2011 год составляла примерно 160 тыс евро. Среди штатных носителей боеприпаса - французский ударный самолет Mirage 2000D и многоцелевой истребитель Dassault Rafale.

Напомним, ранее министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил, что украинские истребители МиГ-29 и фронтовые бомбардировщики Су-24 адаптировали под новые бомбы AASM. Также сообщалось о первых поставках Armement Air-Sol Modulaire. Точное количество переданных Францией Hammer неизвестно.

Вас также могут заинтересовать новости: