Калибр этих бомб – от 250 до 1000 килограммов, говорит Романенко.

Недавно министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что украинские самолеты МиГ-29 и Су-24 адаптировали под "умные" французские бомбы AASM Hammer. В целом Украина должна получить несколько сотен таких бомб.

Как рассказал в эфире "24 канала" авиационный эксперт Валерий Романенко, такое оружие подойдет не только для советских самолетов, но также для истребителей F-16. Калибр этих бомб – от 250 до 1000 килограммов.

Однако, в отличие от российских бомб, в них есть дополнительный твердотопливный ракетный двигатель, благодаря которому авиабомбы Hammer можно использовать даже с самолетов штурмовой авиации.

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Они смогут лететь на расстояние 20 километров, даже если пилоты будут сбрасывать их с малых высот – 300 – 500 метров. Тогда ими можно будет работать по линиям обороны оккупационных войск РФ,

"А вот по российским тылам – вряд ли, потому что будет рискованно использовать самолеты, которые будут сбрасывать эти бомбы", – резюмировал Романенко.

Оружие для Украины: последние новости

Аргентина передала Украине вертолеты, которые ранее дала ей Москва. Как пишет Financial Times, речь идет о двух вертолетах Ми-171Е.

Тем временем Великобритания уговаривает Германию отправить Украине ракеты Taurus. Правительство страны частным образом призвало Берлин предоставить эти ракеты украинским военным. Один из чиновников, который говорил на условиях анонимности, отметил, что "Германия должна прекратить искать оправдания".

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