Ранее французы анонсировали поставки боеприпасов Armement Air-Sol Modulaire (AASM) Украине.

Украинские истребители МиГ-29 и фронтовые бомбардировщики Су-24 адаптировали под "умные" французские бомбы AASM Hammer. Об этом со ссылкой на министра Вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню сообщает портал Opex360.

При этом Лекорню отметил, что Украина не получит узкоспециализированных французских ударных самолетов Mirage 2000D, которые являются штатными носителями вооружений такого типа.

"Мы предпочли инвестировать деньги и инженерные ресурсы в адаптацию бомб A2SM (еще одно название AASM Hammer) на советские самолеты Сухого и МиГ, которые уже есть в Украине, вместо того, чтобы сосредотачиваться исключительно на Mirage", - приводит портал слова министра.

Ранее сообщалось, что Украина может получить "несколько сотен" авиационных боеприпасов AASM.

"Эти бомбы позволяют наносить точные дистанционные удары, чтобы поражать тылы российской армии", - говорилось в заявлении Минобороны Франции.

Напомним также, что ранее французы передали Украине новую авиационную крылатую ракету SCALP-EG.

AASM Hammer - что это такое

Armement Air-Sol Modulaire разработала компания Safran Electronics & Defense. Боеприпас состоит из переднего комплекта наведения и заднего комплекта расширения радиуса действия. Их присоединяют к обычной неуправляемой бомбе.

Боеприпас называют модульным, поскольку он может использовать различные блоки наведения и несколько типов бомб. Базовая версия оснащена бомбой массой 250 кг. Оружие может поражать цели на расстоянии более 50 км.

В оборонном бюджете на 2012 год, представленном французскому сенату, сообщалось, что стоимость единицы продукции составляет 164 тыс евро. Это довольно много, как для оружия такого типа. Для сравнения, американский комплект наведения для обычных авиабомб JDAM стоит около 30 тыс долл.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина может получить не только новое европейское авиационное вооружение, но и европейские боевые самолеты.

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