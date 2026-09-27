Турция ведет переговоры 'со всеми', чтобы избавиться от российских С-400, – МИД

По его словам, переговоры Турции по поводу С-400 ведутся "со всеми", однако он не назвал сроки их завершения.

Турция продолжает переговоры со всеми сторонами относительно будущего приобретенных у России зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

По его словам, переговоры Турции по поводу С-400 ведутся "со всеми", но он не назвал сроки их завершения.

"Когда это завершится, мы в любом случае поделимся этой информацией с общественностью", – сказал он.

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На уточняющий вопрос, завершатся ли они до конца года, министр ответил: "Не знаю. Сейчас я не в состоянии сказать что-то определенное".

В издании подчеркнули, что главный российский дипломат Сергей Лавров заявил, что Москва может одобрить перемещение систем в третью страну при определенных условиях. Он отметил, что турецкая сторона знает, что не может переместить комплексы С-400 за пределы страны без согласия России.

"Такие возможности есть, исключительно с нашего согласия, когда страна, куда могут быть отправлены эти системы С-400, будет ответственной и будет находиться в дружеских отношениях с Российской Федерацией, чтобы мы твердо знали, что эти системы никуда из этой страны не денутся", – сказал он.

Турецкие С-400

Как сообщал УНИАН, в США заявили, что Турция не должна больше хранить российскую систему противовоздушной обороны С-400, если она хочет вернуться к программе производства и закупки истребителей F-35.

США и Турция ведут переговоры по поводу российского ЗРК и комплекта ракет к нему, которые Анкара приобрела около десяти лет назад, а также по поводу её "желания вновь присоединиться" к программе F-35.

Американский лидер Дональд Трамп поднял этот вопрос с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме, дав понять, что он открыт для возобновления сотрудничества. Тем не менее, комментарии посла подчеркивают настойчивое требование Вашингтона, поддержанное другими членами НАТО, о том, что Турция должна отказаться от российской зенитной системы.

Сейчас Турция пытается избавиться от С-400, которые она купила у России 9 лет назад на фоне конфликта с США, чтобы вернуться к программе F-35, которую для неё закрыли именно из-за покупки этих ЗРК.

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