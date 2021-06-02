Прототип первого турецкого беспилотного судна ULAQ успешно прошел огневые испытания.
У берегов Антальи вооруженный катер поразил цель на земле двумя 70-мм ракетами с лазерной системой наведения Cirit, пишет Janes. Максимальная заявленная дальность действия таких ракет составляет 8 км. Прототип управлялся с мобильного командного пункта.
Впервые о проекте публично объявили в октябре 2020 года. Работы финансируются турецкими компаниями Ares Shipyard и Meteksan с 2018 года. К разработке прототипа создатели приступили в июне прошлого года, а в феврале его уже спустили на воду.
В будущем планируют выпустить подобные судна, пригодные для выполнения разведывательных миссий, радиоэлектронной борьбы, минной войны, сражений с надводными и подводными объектами, пожаротушения.
DENİZKURDU-2021 Tatbikatı’nda millî imkânlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu.#Denizkurdu2021 🇹🇷 pic.twitter.com/66yR06w6Wt— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 27, 2021
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