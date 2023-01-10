Общая сумма контракта составила 40 миллионов долларов.

Украина получит от Вашингтона 14 модульных ракетных комплексов Vampire. Министерство обороны США подписало контракт на их изготовление с компанией L3Harris Technologies.

В пресс-релизе изготовителя указано, что они должны установить Vampire на транспортные средства, которые предоставит правительством США. При этом указано, что все системы должны быть поставлены до конца текущего года. Общая сумма контракта - 40 миллионов долларов.

"Переносной комплект Vampire позволит сухопутным войскам Украины выявлять и сбивать вражеские беспилотники, а также защищаться от наземных угроз со стороны противника. Системы предназначены для обеспечения критически важных защитных средств, которые помогут Украине защитить гражданскую инфраструктуру от атак", - говорится в заявлении компании.

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Кроме того, указано, что комплексы Vampire оснастят передовым датчиком наведения WESCAM MX-10 RSTA, а также ракетами Advanced Precision Kill Weapons System, что позволит оперативно и точно сбивать цели.

Комплексы Vampire - что известно

Установки Vampire производит американская компания L3Harris. Они значительно легче и мобильнее других систем ПВО, их можно устанавливать даже на обычный пикап.

Кроме того, установки отличаются высокой точностью и относительно низкой стоимостью ракет. Также они достаточно просты в использовании.

Стоит отметить, что именно Vampire могут помочь Украине в борьбе с дронами, которые Россия закупила у Ирана, и использует для ударов по гражданской инфрструктуре. 2 ноября 2022 года стало известно, что именно эти комплексы США планируют передать Украине в середине 2023 года.

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