По его словам, план победы Украины не может зависеть только от союзников.

На днях в западных СМИ появилась информация, что в необнародованной части плана победы президента Владимира Зеленского Украина просит США предоставить ракеты Tomahawk для "неядерного сдерживания" противника. Американские чиновники на условиях анонимности ответили, что это "абсолютно невыполнимо", а сам план полностью зависит от помощи союзников. Военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV заявил, что согласен с "нереалистичностью" этого замысла и объяснил, почему это так.

"Я, к большому сожалению, разделяю мнение этих источников о нереалистичности подобного плана, я имею в виду размещение Tomahawk на территории Украины. Во-первых, Tomahawk в большей степени используются с кораблей. А наземные пусковые установки либо не прижились, либо сейчас в стадии разработки. То есть наземное базирование Tomahawk не такое распространенное, как морское", - говорит Попович.

Также он отметил, что план не может зависеть только от Запада - что-то должна делать и украинская сторона. По мнению эксперта, сейчас есть меры, которые могут улучшить текущую обстановку на фронте.

Видео дня

"Многое нам нужно сделать, начиная от [изменений] организационно-штатной структуры войск Вооружённых сил Украины и заканчивая мерами по обороне в целом. Это и фортификации, это и комплектация войск и тому подобное. То, что в принципе наши западные партнеры не способны сделать", - пояснил Попович.

Ракеты Tomahawk для Украины

На днях издание NYT написало, что в одной из секретных частей плана победы содержится требование о предоставлении Украине дозвуковых крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 2400 километров.

Эксперты убеждены, что США точно не дадут Украине ракеты Tomahawk, поскольку до сих пор даже не позволили применять по территории РФ ракеты ATACMS.

Зеленский подтвердил запрос Украины на ракеты Tomahawk, но подчеркнул, что это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым Домом. Главу государства возмутило, что подобные данные были обнародованы.

Вас также могут заинтересовать новости: