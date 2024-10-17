Сейчас российский ВПК работает в тепличных условиях, подчеркнул аналитик.

Украинский план победы содержит один из пунктов, который сосредоточен на сдерживании оккупантов. Скорее всего, там речь идет о возможности полной остановки российской военной машины.

Об этом в эфире "Радио НВ" сообщил главный редактор Defense Express Олег Катков. "То есть речь идет о каких-то реально качественных средствах. Это не оружие, которое даже в пределах поражения фронтовых, приближенных к тылу, если мы говорим о ракетах ATACMS. Есть определенные намеки на то, что речь идет о дальнобойном ракетном вооружении. На это даже указывает перечень стран, которые должны получить это секретное дополнение. И на перекрестке этой информации можно делать осторожные предположения. Мне кажется, что речь идет о размещении в Украине дальнобойных крылатых ракет, таких как Tomahawk", - сказал Катков.

Он добавил, что ракеты этого типа могут значительно лучше справиться с российскими заводами по производству боеприпасов и ракет, чем украинские дроны. В частности, из-за веса боевой части, которая у ракеты значительно больше.

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По словам аналитика, если мы говорим об остановке работы российской военной машины, то надо бить по российским оборонным предприятиям, которые производят вооружение:

"Без этого трудно что-то остановить. Поскольку сейчас российский ВПК работает в тепличных условиях. По нему никто не бьет. И РФ вполне может масштабировать производство вооружения, чем она и занимается".

Презентован план победы - что известно

В представленном накануне плане победы один из пунктов называется "сдерживание". По словам президента Владимира Зеленского, к этому пункту есть также тайные приложения, которые Киев передал западным партнерам.

Также Зеленский сказал, что сам план победы на Западе восприняли "практически". По его словам, команды сейчас сосредоточились на деталях действенной поддержки Киева.

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