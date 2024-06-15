Тайвань недавно представил катер-камикадзе, во много раз превосходящий по размерам морские беспилотники Украины.

Взяв пример с Украины, которая использовала морские беспилотники для борьбы с превосходящим российским флотом, Тайвань представил гораздо более крупный беспилотный катер-камикадзе, способный противостоять китайским морским силам.

Как пишет Business Insider, по данным тайваньских СМИ, это 20-тонное судно-робот длиной 17 метров, шириной 3,5 метра и осадкой около метра. Максимальная скорость судна превышает 55 км/ч, а запас хода составляет более 555 километров при объеме топлива 1300 литров. Кроме того, благодаря передовым бортовым компьютерным системам он может передвигаться автономно, даже без GPS и средств связи. Как отмечают тайваньские СМИ, потенциальное военное применение корабля варьируется от разминирования до миссий-самоубийц.

Отмечается, что при этом "Магура" намного меньше тайваньского USV - около 5,5 метра в длину. Он весит около тонны, может нести 400-фунтовую боеголовку и имеет радиус действия 800 км, а батареи хватает на 60 часов работы.

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И Тайвань, и Америка смотрят на пример Украины в Черном море, как на золотой стандарт в военно-морской беспилотной войне, пишет BI. При огромном превосходстве в численности и вооружении российского флота, Украина заставила корабли врага отступить из своих вод, в основном благодаря морским беспилотникам, которые неустанно преследуют российские военные корабли в море и даже в порту

"Это классический случай асимметричной войны: несмотря на значительное превосходство в обычных военных ресурсах, Украина обратилась к дешевым альтернативам, которые могли быть произведены ее собственной отечественной оружейной промышленностью, и использовала уязвимость вражеского флота", - отмечает BI.

Перед Тайванем стоит похожая дилемма - он, вероятно, не сможет одержать победу в прямом морском сражении с китайскими военно-морскими, воздушными и ракетными силами, даже с помощью союзников Японии и США.

"Но ему не обязательно побеждать. Она может добиться успеха, показав Китаю, что битва за Тайвань просто слишком кровопролитна и чревата. Тайвань должен потопить или повредить достаточное количество транспортных судов вблизи острова, чтобы высадка на берег или блокада стали невозможными. Аналогичным образом, достаточное количество беспилотников-камикадзе может заставить крупный китайский флот отойти подальше от берега… Это говорит о том, что беспилотники станут важным и недорогим способом противостояния Китаю", - подытоживает BI.

Украинские морские дроны в войне

Как известно, Украина активно использует беспилотники в войне с российскими оккупантами. В частности, они играют большую роль в битве за Черное море.

Наиболее часто в СМИ упоминаются морские дроны Magura V5. Представитель ГУР Андрей Юсов в мае заявлял, что они нанесли ущерб российскому флоту на 500 млн долларов. По его словам, процесс совершенствования этих беспилотников продолжается постоянно.

Также на слуху еще одни морские дроны – Sea Baby, которые есть на вооружении у Службы безопасности Украины. Не так давно стало известно, что их оборудовали системами "Град".

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