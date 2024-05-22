Оружие уже активно "минусует" оккупантов, в частности, позапрошлой ночью эффективно отработало по позициям россиян на Кинбурнской косе.

Морские дроны СБУ "Sea Baby", на которые украинцы собирали средства через платформу "UNITED24", отныне оснащены системами "Град" и уже активно "минусуют" оккупантов, сообщили источники УНИАН.

В частности, позапрошлой ночью "Sea Baby" СБУ совместно с ВМСУ эффективно отработали с моря по позициям россиян на Кинбурнской косе.

"Наш "Sea Baby" - это не просто дрон, а многофункциональная платформа, которая постоянно совершенствуется. И сегодня мы можем подтвердить, что они оснащены реактивной системой залпового огня и это технологическое решение уже показывает мощные результаты. Поэтому врага ждут новые сюрпризы. Работаем, как всегда эффективно", - отметил собеседник в СБУ.

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В Службе показали эксклюзивные кадры с испытаний "Sea Baby" ранее зимой и непосредственно с производства дронов.

Морские дроны на вооружении Украины - подробности

Как сообщал УНИАН, на вооружении СБУ есть два типа дронов - Sea Baby и "Мамай". Украинские специалисты постоянно работают над их модернизацией.

В марте глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что россияне создала собственный морской дрон, но он оказался неудачным.

Недавно в сети опубликовали кадры испытания российского беспилотного катера-камикадзе. Его называют аналогом украинского дрона MAGURA V5, разработанного для Главного управления разведки Минобороны Украины.

Политолог Тарас Загородний констатирует, что Служба безопасности наращивает количество дроновых ударов по объектам врага. Он отметил, что удары дронов СБУ по НПЗ уже нанесли РФ ущерб на миллиарды долларов. Также Загородний отмечает пользу ударов СБУ по аэродромам врага.

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