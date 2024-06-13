В противостоянии России в Черном море Украине помогают морские дроны.

Когда в феврале 2022 года Россия осуществила полномасштабное вторжение, Украина почти не имела военно-морского флота. Единственный фрегат – "Гетман Сагайдачный" – затопили, чтобы предотвратить его захват Россией.

Два года спустя Украина пытается сдержать российское наступление на суше, но выигрывает войну в Черном море и прорвала российскую блокаду своих зерновых судов. Об этом пишет The Economist.

Успех Украины часто зависит от быстрых технологических инноваций. Каждый второй военно-морской флот полагается на корабли с экипажем, но Украина создала флот безэкипажных катеров.

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До войны в Украине наиболее амбициозным проектом был Sea Hunter, 40-метровый корабль, который американский флот разрабатывает с 2016 года. Но украинские ВМС отличаются от американских. Наша страна "стала пионером" в создании небольших, дешевых военно-морских дронов, которые быстро и легко строятся и используются для атаки, а не для поддержки сил. Военно-морской аналитик Х.И. Саттон задокументировал 11 типов на основе видео и изображений найденных беспилотников – в том числе дрон Magura V5 – но их может быть больше.

Такие БПЛА наносили удары по российским патрульным и транспортным судам, военным кораблям и даже повредили Керченский мост, который соединяет оккупированный Крым с Россией. Отдельные беспилотники, как правило, не наносят большого вреда, но несколько ударов могут потопить корабль. По подсчетам издания, военно-морские беспилотники вывели из строя около десяти российских кораблей, в том числе "Цезарь Куников".

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, утверждает, что украинские беспилотники "имеют еще много сюрпризов для россиян".

"Частные разработчики, работающие в других странах, могут дать подсказку, что это могут быть за сюрпризы. Четыре турецкие оборонные компании разработали подводный камикадзе USV, который может незаметно приближаться к целям, а затем выныривать для скоростной атаки", – говорится в материале.

Примечательно, что хотя успех малых беспилотников на суше в Украине побудил другие вооруженные силы инвестировать больше средств в собственные программы развития беспилотников, победы Украины на море не привели к подобному "буму" на морские дроны. Правда, за одним исключением: Россия также начала разворачивать такие беспилотники.

Морские дроны: какие безэкипажные катера использует Украина

Как известно, Украина активно использует беспилотники в войне с российскими оккупантами. В частности, они играют большую роль в битве за Черное море.

Наиболее часто в СМИ упоминаются морские дроны Magura V5. Представитель ГУР Андрей Юсов в мае заявлял, что они нанесли ущерб российскому флоту на 500 млн долларов. По его словам, процесс совершенствования этих беспилотников продолжается постоянно.

Также на слуху еще одни морские дроны – Sea Baby, которые есть на вооружении у Службы безопасности Украины. Не так давно стало известно, что их оборудовали системами "Град".

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