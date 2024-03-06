Петр Черник отметил, что 20-30 ракет Taurus от Германии не смогут кардинально повлиять на ситуацию на поле боя.

Тема с ракетами Taurus очень перегрета, ведь они вряд ли смогут изменить ситуацию на поле боя и, в частности, полностью уничтожить Крымский мост.

"Да, это хороший аналог Storm Shadow, имеет несколько иную комплектацию боевой части. Ведь если Storm Shadow просто сделает дыру в мосту, то Taurus разнесет целую секцию. Но чтобы мост перестал быть функциональным, надо смешанный массированный ракетный удар крылатыми ракетами, баллистическими и большое количество беспилотников", - сказал военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник в эфире телемарафона.

Он добавил, что для выполнения этой задачи Украине нужно от 100 до 150 единиц ударного вооружения различных типов.

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"Ведь часть собьют, часть отклонят от курса. Ведь мост должен упасть не на одну секцию, а на несколько, хотя бы на десятки метров. И самое главное - взять под огневой контроль его ремонт. А с этим может справиться только большое количество дальнобойных ракет. Немцы имеют всего 125 Taurus на вооружении, 20-30 ракет погоды не сделают. А больше их просто не передадут. Я больше смотрю в сторону ATACMS, это оружие более полезно для окончательного уничтожения Крымского моста", - пояснил Черник.

Кроме того, он добавил, что в случае выполнения этой задачи, Силам обороны Украины будет значительно проще деоккупировать юг Украины.

"Это была бы фантастическая победа для нас. На 90% все, что везется в Крым, а полуостров сейчас самый большой по количеству вооруженный хаб на всей планете, там насыщено много всего. Через Чонгарский перешеек обеспечивается южный плацдарм. И если бы мы могли перерезать в первую очередь железнодорожную ветку, потому что она главная, то южный плацдарм точно начал бы задыхаться и мы бы имели перспективу выхода на Молочный Лиман (Мелитопольский район, - УНИАН) и там закрепиться. Перерезание сухопутного кордидора в Крым - это стратегическая задача", - отметил Черник.

Ракеты Taurus для Украины - главные новости

По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, Российская Федерация могла намеренно рассекретить переговоры немецких генералов, чтобы предотвратить любую возможность передачи Украине ракет Taurus.

Речь идет о недавнем сливе российскими медиа записи разговора немецких высших военных чиновников о передаче ракет Taurus Украине

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, сейчас над передачей Украине ракет Taurus работают западные партнеры и медиа.

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