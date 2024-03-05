Александр Мусиенко отметил, что в России понимают, что когда Украина получит ракеты Taurus, то у Киева появится превосходство.

Российская Федерация могла намеренно рассекретить переговоры немецких генералов, чтобы предотвратить любую возможность передачи Украине ракет Taurus. Такие снаряды могут уничтожить российскую ПВО, радары и Крымский мост.

"Путину не все равно, получит Украина Taurus или нет. В России понимают, что как бы они не насыщали средствами ПВО временно оккупированный Крым, но все равно что-то да прилетит и по средствам ПВО и по радарам. Taurus подходят и для первого, и для второго, то есть, чтобы бить по средствам противовоздушной обороны, по радарам, а также для уничтожения Крымского моста", - рассказал военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

По его словам, в России понимают, что когда Украина получит ракеты Taurus, ATACMS и другие, то Киев получит превосходство, а к тому же будут еще и самолеты F-16, что позволит Украине чаще и больше бить по оккупантам.

"Они боятся, что возрастет частота таких ударов и интенсивность, из-за чего они не будут успевать бороться с последствиями того, что теряют", - объяснил эксперт.

Также он отметил, что россияне намеренно рассекретили переговоры немецких генералов, потому что среди них есть те, кто поддерживает передачу Taurus Украине, а теперь их могут заменить.

Ракеты Taurus для Украины - последние новости

Немецкие депутаты неоднократно призывали канцлера Олафа Шольца передать украинской армии Taurus. Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер заявлял, что канцлер не может решиться на это сам и ему нужен "зеленый свет" от США.

Европарламент призвал предоставить Украине все необходимое для победы в войне, которую начала Россия.

4 марта глава МИД Германии Анналена Бербок призвала правительство "интенсивно рассмотреть" потенциальные поставки крылатых ракет Taurus Украине, подчеркнув, что "факты очень и очень ясны".

Вас также могут заинтересовать новости: