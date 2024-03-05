По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, сейчас над передачей Украине ракет Taurus работают западные партнеры и медиа.

Украине сложно оценить, насколько Силам обороны не хватает немецких крылатых ракет Taurus, поскольку ранее Киев их не применял, завил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Если бы мы уже имели бы их и применяли, то могли бы сказать, насколько большая проблема в их отсутствии. Мы рассчитывали на это вооружение, в дополнение к тем ракетам, которые нам уже поставляет Франция и Великобритания. Это SCALP и Storm Shadow. Taurus просто усилил бы наши возможности по нанесении ударов по объектам противника, тыловых пунктах управления и складах боеприпасов - по тем целям, которые может достать эта ракета. Она имеет мощные тактико-технические характеристики", - пояснил Игнат.

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Он также добавил, что немецкие власти сейчас убеждают передать эти ракеты Украине, но решение за Берлином.

"Западные медиа работают в информационном поле над этим вопросом о предоставлении этого вооружения украинской авиации, которая применяла бы ее так же успешно, как и SCALP и Storm Shadow. Решение о предоставлении такого типа вооружения как крылатые ракеты - это высокотехнологичное оружие, такие решения принимаются коллективно, в консультации со всеми членами нашей коалиции. Я думаю, партнеры будут такие решения и по Taurus принимать. Но, конечно, последнее слово будет за Германией, которая является единоличным производителем этих ракет", - отметил Игнат.

Taurus для Украины: что надо знать

Немецкие депутаты неоднократно призывали канцлера Олафа Шольца передать украинской армии Taurus. Впрочем, канцлер постоянно отказывается принять такое решение, заявляя о страхе эскалации конфликта.

По мнению депутата Бундестага Родериха Кизеветтера, Шольц не может решиться на это сам и ему нужен "зеленый свет" от США.

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