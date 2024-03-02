У Германии пока нет плана и финансирования восстановления ракет для ВСУ, как и точного плана обучения украинских специалистов, которое может длиться от двух недель до четырех месяцев, нет точного понимания интеграции этих ракет под F-16 или Су-24.

Российские СМИ слили запись разговора немецких высших военных чиновников о передаче ракет Taurus Украине. В Германии уже косвенно подтвердили правдивость разговора и начали внутреннюю проверку по этому поводу.

В то же время аналитики Defense Express, анализируя слитую запись, отметили несколько важных моментов, прямо касающихся Украины, на которые стоит обратить внимание, поскольку они важны для понимания, почему эти ракеты до сих пор не передали Украине.

"Во-первых, врагу теперь точно известно, как именно транспортируются ракеты Storm Shadow/SCALP - исключительно на бронеавтомобилях Ridgeback. А это означает активность вражеской разведки на территории ЕС и Украины с целью поиска именно этих машин для отслеживания перемещения крылатых ракет, их концентрации и т.д.", - отмечают аналитики.

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Кроме того, сроки поставок крылатых ракет Taurus действительно зависят от возможности производителя этих ракет MDBA их восстанавливать. И в соответствии со слитым разговором, если эти ракеты и будут передавать, то не те, которые в боеспособном состоянии. Поэтому на их восстановление понадобится восемь месяцев, отмечают аналитики.

"Также снова назван срок интеграции Taurus в Су-24 или F-16 - он одинаковый и составляет полгода, по мнению MDBA. Но Инго Герхартц (один из офицеров-участников записанного разговора) считает, что этот срок завышен и возможно использовать крепление к Storm Shadow/SCALP", - пишет DE.

Что касается удара по Крымскому мосту, то в разговоре отмечалось, что для его уничтожения необходимо "не 20 и не 30 ракет", при этом максимум что получится сделать - наделать в нем дыр.

"То есть это довольно бесполезная трата ракет, а результат будет несколько схожим с ударами GMLRS по Антоновскому мосту, который в результате просто "перерезали" методичными ударами, но он не упал от этого. В то же время мнение о том, что удар по арочным конструкциям приведет к его уничтожению остается дискуссионным", - пишут аналитики.

Они также указывают, что для запуска десятков крылатых ракет необходимо и соответствующее количество их носителей. Если условно речь идет об ударе даже 40 ракетами - 20 самолетов-носителей, без учета носителей ложных целей типа MALD. То есть наряд самолетов должен быть значительно больше, а количество ракет учитывать вероятность их сбивания.

"Таким образом в итоге по практической плоскости передачи крылатых ракет Taurus - у Германии пока нет плана и финансирования восстановления ракет для ВСУ, вместе с тем, нет и точного плана обучения украинских специалистов, которое может длиться от двух недель до четырех месяцев, нет точного понимания интеграции этих ракет под F-16 или Су-24. И учитывая все это становится очевидным, что вряд ли эти немецкие крылатые ракеты следует ожидать в близкой перспективе, потому что даже после выделения средств речь пойдет о месяцах", - заключают аналитики.

Слитые разговоры российских офицеров - что известно

В пятницу российские СМИ распространили запись разговора немецких военных, в ходе которого в частности обсуждалась возможность ударов ракетами, Taurus по Крымскому мосту с помощью истребителя Dassault Rafale.

Представитель бундесвера заявил, что ракеты Taurus при поставке Украине будут готовы к применению через 8 месяцев. В то же время один из участников разговора усомнился, получится ли удар по мосту эффективным, и задал вопрос, а сколько ракет на него уйдет: "для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет".

Как отмечает Spiegel, сейчас секретная служба Бундесвера MAD расследует, действительно ли могли прослушивать военных. Издание отмечает, что во время встречи немецкие офицеры были очень неосторожными, ведь использовали легкую для прослушивания платформу WebEx.

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