Немецкий канцлер подчеркнул, что Германия дает много другого оружия.

Германия пока не планирует передавать Украине крылатые ракеты Taurus. Об этом заявил канцлер Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине.

"С начала полномасштабного вторжения России в Украину, мы выделили помощи на более чем 28 миллиардов евро. Мы поставляли танки, системы противовоздушной обороны. Но что касается того вида вооружения о котором вы сказали - мое решение не изменится", - ответил Шольц на вопрос журналиста о передаче ракет Taurus Украине.

Он отметил, что Берлин "будет поддерживать Украину всеми путями, чтобы она могла противостоять российской агрессии".

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"Германия и Великобритания - это страны, которые оказывают больше всего помощи в Европе. И мы будем продолжать это делать. Мы будем и в дальнейшем тесно сотрудничать, особенно в направлении тренировок украинских военных и укреплять базу оборонной промышленности Украины", - сказал Шольц, комментируя сегодняшнюю встречу с британским премьером Риши Сунаком.

Германия отказывается давать "Таурусы"

Как писал УНИАН, в марте немецкий парламент отклонил резолюцию с призывом к правительству передать Украине крылатые ракеты Taurus.

Сам Шольц объяснял отказ тем, что использование ракет обязательно потребует прямого привлечения немецких военнослужащих. А это уже неприемлемо для Германии.

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