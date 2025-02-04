Т-90А оказался неэффективным против современных западных противотанковых средств.

Российский танк Т-90А, модернизированная версия советского Т-72, был разработан для замены устаревших советских танков и стал основой российского танкового парка. Однако на поле боя в Украине он оказался не на высоте, обнаружив критические уязвимости. Об этом пишет военный эксперт Айзек Сейц для портала 19FortyFive.

Конструкция и возможности

Т-90А оснащен 125-мм гладкоствольной пушкой, способной стрелять фугасными осколочно-фугасными и бронебойными боеприпасами. Кроме того, пушка оснащена автоматической системой заряжания, позволяющей вести огонь со скоростью до семи выстрелов в минуту.

Одним из основных преимуществ танка при его разработке было наличие системы активной защиты (САЗ) "Штора-1". Она была разработана для глушения ПТУР с помощью инфракрасных ослепителей, которые нарушают работу лазерной системы наведения.

Видео дня

В то же время многие наблюдатели заметили, что Т-90А по своим характеристикам сильно напоминает модернизированный Т-72, что ставит под сомнение его экономическую эффективность.

Неудача в Украине

Больше всего Т-90А использовался в первые месяцы вторжения в 2022 году, когда потери российских танков были, пожалуй, самыми высокими.

Как пишет эксперт, одной из главных причин этого является эффективность западных противотанковых средств, таких как ракеты Javelin, которые смогли пробить броню и системы активной защиты Т-90А. Использование беспилотников для разведки и атаки еще больше выявило уязвимые места танка.

Еще одной существенной проблемой стало некачественное техническое обслуживание и устаревшая электроника Т-90А.

Также расхваленная система "Штора-1" оказалась крайне ненадежной в современном бою, поскольку "не была создана с учетом будущих инноваций". Как объясняет эксперт, система не может глушить ракеты верхнего радиуса действия, такие как Javelin, и ничего не может сделать против беспилотников.

Известно, что украинским военным удалось захватить и модифицировать несколько Т-90А для своего использования. Эти модификации включают в себя добавление складных сетчатых конструкций в задней части для защиты от дронов-камикадзе и замену стандартных боковых экранов на взрывную реактивную броню Kontakt-1.

Таким образом, подытоживает эксперт, Т-90А – "это тупик", и для России лучшим вариантом было бы переоборудование всех оставшихся Т-90А в более надежный стандарт Т-90М.

Российские танки на фронте

Ранее ранее эксперт по внешним военным делам Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego в Варшаве, бывший консультант Пентагона Рубен Джонсон заявлял, что российский танк Т-90 не является "чудо-оружием" на войне в Украине.

Также Forbes пи сал, что у россиян появилась новая разработка - "танк-бревно", созданная из старого танка, листового металла и бревен.

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