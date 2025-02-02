Боевые характеристики данных танков вызывают вопросы о его долгосрочной жизнеспособности, отметил эксперт.

Основной боевой танк России Т-90М, который президент РФ Владимир Путин назвал "лучшим танком в мире", на самом деле очень уязвимый из-за присущих ему недостатков конструкции, включая устаревшую систему автоматического заряжания, склонную к катастрофическим детонациям боеприпасов. Его слабость неоднократно доказывали украинские беспилотники в условиях современной войны. Об этом написал аналитик Айзек Сейтц в статье на 19FortyFive.

"Хотя Т-90М дешевле в производстве, чем западные танки, его боевые характеристики вызывают вопросы о его долгосрочной жизнеспособности в условиях интенсивной войны против современных угроз", - отметил он.

Он напомнил, как в России заявляли о том, что Т-90М превосходит американский M1 Abrams и немецкий Leopard 2, но при этом РФ уже потеряла значительное количество своих танков в войне против Украины.

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"Т-90М унаследовал многие недостатки своих предшественников. Карусельный автомат заряжания - один из таких недостатков… Попадание в любую сторону танка (или в случае противотанковых ракет Javelin/NLAW, выше танка) имеет высокую вероятность подрыва всех боеприпасов, что мгновенно убьет весь экипаж. Этот танк, как и его советские предшественники, так же склонен к разрушительным взрывам боеприпасов", - рассказал Айзек Сейтц.

Еще одним недостатком Т-90М он назвал именно то, что танк очень уязвим для атак дронов-камикадзе, и сделал вывод, что данный танк далек от военной машины, меняющей правила игры, как утверждает Россия.

Напомним, ранее эксперт по внешним военным делам Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego в Варшаве, бывший консультант Пентагона Рубен Джонсон заявлял, что российский танк Т-90 не является "чудо-оружием" на войне в Украине.

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