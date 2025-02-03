Танк смог отразить несколько атак беспилотников, но оказался беззащитен перед ударами артиллерии.

У российских войск в попытке защитить бронетехнику от атак украинских беспилотников, кроме "танков-черепах" появилась новая разработка - "танк-бревно". Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, новая российская "вундерваффе", созданная из старого танка, листового металла и бревен была замечена в районе города Великая Новосилка в Донецкой области.

Определенного успеха россияне добились, однако ненадолго. По словам эстонского аналитика WarTranslated, танк "выдержал атаки беспилотников, но уступил современной артиллерии". Украинский беспилотник заметил машину, обездвиженную и брошенную на грунтовой дороге под Великой Новосилкой.

"Выносливость "танка-бревна" перед атаками беспилотников аналогична судьбе украинского танка Leopard 1A5, который благодаря собственной дополнительной броне недавно пережил не менее восьми ударов беспилотников, прежде чем получил катастрофические повреждения", - отмечает Акс.

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Как отмечает Акс, "танк-бревно был необычайно хорошо сделан для российской самодельной штурмовой машины". Он имел борта из листового металла, покрытые толстой резиной. Между бронекапсулой и внешней решетчатой броней были уложены бревна, крыша заварена металлическими листами, а откидная дверь была укреплена кирпичами.

"Всей этой брони было достаточно, чтобы отклонить FPV-дроны, которые летят со скоростью всего несколько десятков миль в час и часто поражают свои цели по бокам. Но артиллерийские снаряды летят почти вертикально со скоростью миля в секунду и могут пробить верхнюю броню машины, которая обычно самая тонкая", - подчеркивает аналитик.

Танки на фронте - новости

Ранее краинский танк Leopard 1A5, который Киев получил от Дании, выстоял во время атаки восьми российских беспилотников, доказывая эффективность дополнительной брони. Только потом россияне вывели его из строя ударами еще тремя дронами.

Также ранее Forbes писал, что украинская армия до сих пор не нашла эффективного способа использования своих наименее производительных западных танков. 28 оставшихся в строю словенских M-55S после двух лет перемещений между бригадами и без заметного участия в боях, в конце концов оказались во вновь созданной 159-й механизированной бригаде.

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