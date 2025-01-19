По словам Рубена Джонсона, его броня и системы защиты оказались беспомощными против противотанковых управляемых ракет.

Российский танк Т-90 не является "чудо-оружием" на войне в Украине. Такое мнение в статье для 19FortyFive высказал эксперт по внешним военным делам Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego в Варшаве, бывший консультант Пентагона Рубен Джонсон.

Он рассказал, что когда в начале 1990-х годов начали просачиваться сведения о новом российском основном боевом танке (ОБТ) под названием Т-90, было много предположений о том, как он будет выглядеть и чем он будет отличаться от Т-72 и Т-80. При этом некоторые эксперты прогнозировали, что он будет выглядеть как в одном из ранее засекреченных прогнозов разведки США относительно "будущего советского танка".

"Когда наконец появилась оригинальная машина Т-90А, это оказалось менее революционным шагом в разработке ОБТ, чем ожидалось. Он был оценен как модернизация модели Т-72Б конца 1980-х годов, но построен на другом шасси и других модификациях, которые улучшили мобильность машины", - пишет автор.

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По его словам, была также переработана башня и значительно усовершенствована система управления огнем. Первоначальный вариант 992 также был оснащен прицелом наводчика "Буран-ПА" с алгоритмами усиления изображения для улучшения ночного видения:

Другая модернизация, завершенная в 2004 году, имела все основные секции - шасси, башенную силовую установку - модернизированные и усовершенствованную версию прицелов "Буран". Однако на машине не было режимов тепловизионного прицела.

Эксперт объясняет, что производитель серии Т-90 "Уралвагонзавод" (УВЗ), расположенный в городе Нижний Тагил на Урале, потерпел серьезные финансовые неудачи во время коллапса российской экономики 1990-х годов. Прошло почти десять лет между выпуском оригинальных моделей, которые выпускались лишь небольшими тиражами, и первыми серьезными усовершенствованиями, которые были представлены лишь в 2004 году.

"Дизельная серия Т-90 стала доминирующим ОБТ для российских военных над турбинным Т-80, изготовленным на Омскктрансмаше (который с тех пор перешел в собственность УВЗ), поскольку более высокие скорости, которых можно достичь с турбиной "Двигатель" не идеально подходил для российских планировщиков боевых действий", - пишет автор.

Он вспоминает свой разговор более 20-летней давности с одним из старших инженеров УВЗ, который объяснил, почему Т-80 не является практичным дополнением на поле боя.

"Бронетанковое формирование включает разнообразную технику, кроме танка. Это БТР, БМП, транспортные средства, похожие на джипы и тому подобное. Итак, это коллекция платформ, которые по сути являются "колонной" транспортных средств. Каждый в колонне должен двигаться с одинаковой скоростью - никто не может бежать впереди или отставать - поэтому наличие танка с турбинным двигателем - это возможность, которая, кроме проблем с обслуживанием, мало что добавляет в этом сценарии. Это делает Т-90 более эффективным выбором", - рассказал тогда инженер.

Согласно отчету Международного института стратегических исследований, на начало 2024 года российские военные потеряли в войне в Украине 8,8 тыс. единиц техники, в том числе более 3 тыс. боевых бронированных машин. Одной из главных причин таких больших потерь Т-90 эксперт называет то, что его броня и системы активной защиты оказались беспомощными против противотанковых управляемых ракет западного образца, таких как американский Javelin.

"Другие аспекты украинской войны - топография, большое разнообразие другого противотанкового оружия и появление дешевых беспилотников, способных уничтожать ОБТ, которые стоят миллионы - сделали Т-90 минимально полезными в конфликте", - объясняет Джонсон.

В то же время, по его словам, другие факторы, такие как плохое техническое обслуживание и замена электроники иностранного производства на худшие российские заменители, ухудшили производительность всего флота.

Танки Т-90 на войне в Украине

В октябре 2024 года украинские бойцы захватили российский экспортный танк Т-90С. По словам военных, такой танк, вероятно, является одним из лучших, которые есть в РФ.

Также УНИАН сообщал, что на "лучшие" танки Путина Т-90 устанавливают трехэтажную броню, но это их не спасает. Так, на поле боя был замечен Т-90М с установленным на видном месте на крыше глушителем дронов. Он был быстро уничтожен бомбардировщиком-беспилотником "Баба Яга".

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