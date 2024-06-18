Американский полковник отметил, что в воздушном бою чаще всего выигрывает самолет, имеющий преимущество в скорости, маневренности, объеме данных.

Даже если самый мощный российский истребитель Су-57 вступит в бой с невыгодной позиции, он не сможет одержать преимущество, такое мнение высказал полковник запаса ВВС США Джеффри Фишер, передает LIGA.net.

Так, отвечая на вопрос об оценке паритета в украинском небе и возможных результаты боев между западными и российскими самолетами, он сказал:

"Российские аналоги AWACS - А-50 - сбили. Летать русским пилотам неудобно, не хватает картинок в воздухе. Москва считает, что у нее много самолетов и ракет класса "воздух-воздух". Верит, что готова сразиться. Но я ставил бы на F-16. В воздушном бою чаще всего выигрывает самолет, имеющий преимущество в скорости, маневренности, объеме данных". Видео дня

По его словам, западные воздушные силы созданы для борьбы в формате 30 против одного.

"Речь идет не о самом F-16, а о многих вспомогательных объектах: бортовая система предупреждения и управления AWACS, заправщик, объединенная радиолокационная система для наблюдения за целями Joint STARS, высотный дистанционно пилотируемый самолет наблюдения Global Hawk, датчики над головой пилота и ракеты Patriot и РЛС на земле. Передача массива данных пилоту - вот преимущество, - отметил - В реальном времени пилот F-16 имеет столько необработанных данных и информации, прежде чем включит радар, что гражданский не представляет даже. Для эффективного использования нужно много тренироваться. Россия не доказала, что имеет такие же возможности.

F-16 для Украины - актуальные новости

Напомним, ранее сообщалось, что сейчас украинские пилоты проходят обучение для полетов на западных истребителях F-16 во Франции.

Воздушно-космические силы Франции взяли на себя обязательство сертифицировать подготовку 26 украинцев в течение двух лет. Украинские пилоты проходят обучение в ангарах авиабазы на юго-западе Франции, название которой не разглашается по соображениям безопасности.

На днях президент Владимир Зеленский заявил, что истребители F-16 от Дании прибудут в Украину в ближайшее время.

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