В настоящее время подготовку проходят десять украинских пилотов.

Украинские пилоты проходят обучение для полетов на западных истребителях F-16 во Франции. Как пишет Le Monde, Воздушно-космические силы Франции поделились некоторыми деталями этой подготовки.

Сообщается, что Воздушно-космические силы Франции взяли на себя обязательство сертифицировать подготовку 26 украинцев в течение двух лет. Украинские пилоты проходят обучение в ангарах авиабазы на юго-западе Франции, название которой не разглашается по соображениям безопасности.

Как пишет издание, на авиабазе нет истребителей F-16, на которых пилоты должны летать в Украине, но есть несколько Alphajets, которые удалось получить благодаря франко-бельгийскому сотрудничеству.

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"Преимущество этих самолетов в том, что они оснащены приборной панелью, имитирующей панель F-16 - бельгийские войска летают на F-16 и тренировались на базе с этими самолетами до 2018 года", - пишет издание.

По данным Воздушно-космических сил, в настоящее время подготовку проходят всего десять украинских пилотов.

Некоторые из них никогда раньше не летали, а другие имеют опыт полетов на L-39 Albatros, учебно-тренировочном самолете чешского производства.

"Все они с момента их прибытия во Францию находятся "в пузыре", как выразился один французский офицер. И даже в этот день, когда все средства массовой информации освещают события, им не разрешили общаться с прессой", - отмечает издание.

Единственная информация, которая была обнародована, отмечает Le Monde, - это их возраст: "от 21 до 23 лет".

Обучение украинских пилотов на F-16

Ранее сообщалось, что Румыния оплатит обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Министерство обороны страны покроет расходы на обучение, питание, транспорт, топливо, специальное оборудование и другие сопутствующие товары и услуги.

В то же время издание Politico писало, что между Украиной и Западом возникают конфликты из-за обучения пилотов на F-16. В Киеве требуют от партнеров расширить программу, однако союзники говорят, что украинские пилоты еще не готовы массово летать на F-16. Утверждалось, что в Украине заявляют о 30 пилотах, которые могут немедленно начать обучение в США. Однако администрация президента Джо Байдена сообщила Киеву, что в ее программе тренировок, которые проходят в Аризоне, не хватает мест, чтобы принять более 12 пилотов одновременно.

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