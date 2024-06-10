Криволап добавил, что это едва ли не самые мощные самолеты тактической авиации РФ.

На днях украинские военные поразили новейший российский истребитель Су-57. Россияне разрабатывали эти самолеты очень долго и недооценивать их не стоит, говорит авиационный эксперт Константин Криволап.

Как отметил эксперт в эфире "24 канала", программа по Су-57 финансировалась Индией. Однако индусы вышли из проекта, когда в 2018 году один из истребителей загорелся на взлетной полосе. По его словам, у России было 10-12 таких самолетов.

"Их там пытаются разработать, это "5 поколение", в течение 20 лет, может даже больше", – подчеркнул Криволап.

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При этом эксперт добавил, что для Украины российские Су-57 очень опасны. Несмотря на то, что у них много недостатков, эти истребители имеют низкую радиозаметность, а также могут летать на небольших высотах.

"В иерархии российской авиации – это самый серьезный, самый мощный самолет тактической авиации, истребитель Су-57. Поэтому к нему надо относиться очень серьезно и поражение 15% их способности – это очень, очень, очень хорошо", – резюмировал Криволап.

Поражение Су-57

Недавно на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области России был поражен вражеский истребитель Су-57.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что российский диктатор Владимир Путин взбесился после поражения Су-57. По его словам, эти самолеты россияне пытались тщательно прятать и оберегать.

Юсов отмечал, что Су-57 не залетали в воздушное пространство Украины, поскольку россияне боялись, что их могут сбить.

Ранее авиаэксперт Константин Криволап заявил, что у россиян есть около десятка истребителей Су-57, производить новые они не могут из-за санкций.

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