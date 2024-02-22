Сейчас у союзников есть три способа оказания помощи Украине.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены Альянса закупают боеприпасы у "близких партнеров" в Азии, что позволяет им пополнять собственные запасы и брать с них помощь для Украины.

В интервью "Суспільному" он прокомментировал слова чешского президента Петра Павла, который нашел 800 тысяч боеприпасов. Эти снаряды можно отправить в Украину в течение недель в случае имеющегося финансирования.

"Мы видели, что партнеры НАТО экспортировали боеприпасы непосредственно в НАТО и страны-союзники НАТО - и это помогло этим союзникам поддержать Украину. Конечно, из-за того, что мы покупаем в таких странах (я не буду их упоминать, но это близкие партнеры НАТО в Азии), союзники из НАТО могут потом пополнить свои запасы, и это позволяет им продолжать брать помощь из своих запасов, чтобы поддерживать Украину. Следовательно, это тоже важно", - отметил Столтенберг.

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По словам генсека, сейчас союзники из НАТО могут оказать поддержку Украине тремя способами:

исчерпать свои запасы;

импортировать от третьих сторон, а затем доставлять больше в Украину;

наращивать собственное производство.

Он добавил, что все три варианта активно используются партнерами, чтобы гарантировать, что они могут продолжать оказывать "значительную военную поддержку Украине".

Закупка боеприпасов для Украины

17 февраля президент Павел сообщил, что Чехия нашла за границей источники сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, которые она могла бы доставить в Украину за считанные недели, если заручится финансированием с партнерами в США, Германии, Швеции и других странах

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 20 февраля заявил, что страны-члены Европейского союза могут закупать боеприпасы для Украины вне блока.

Как писал УНИАН, в Нидерландах также считают, что нужно использовать все возможные варианты для обеспечения Украины военной помощью.

21 февраля проинформировал, что Канада дала сигнал, что готова поддержать инициативу Чехии срочно доставить в Украину десятки тысяч артиллерийских снарядов из разных стран.

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