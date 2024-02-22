Генсек НАТО добавил, что каждый союзник будет решать, поставлять ли F-16 в Украину, и разные страны имеют разную политику.

Когда Украина получит западные истребители F-16, то будет иметь право наносить удары по военным целям РФ и за пределами страны. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В интервью "Радио Свобода" он отметил, что невозможно сказать, когда именно Украина сможет разместить истребители F-16. По его словам, страны-союзники хотят, чтобы передача самолетов состоялась как можно раньше. Однако эффект получения F-16 будет сильнее, если пилоты, обслуживающие бригады и другой вспомогательный персонал будут хорошо обучены.

"Поэтому я думаю, что мы должны прислушиваться к военным экспертам именно тогда, когда мы будем готовы или когда союзники будут готовы начать отправку и доставку F-16. Чем быстрее тем лучше", – пояснил он.

Генсек НАТО добавил, что каждый союзник будет решать, поставлять ли F-16 в Украину, и разные страны имеют разную политику. При этом он подчеркнул, что Россия ведет против Украины захватническую войну, и Киев имеет право на самооборону, включая нанесение ударов по законным российским военным целям за пределами страны.

Самолеты F-16 для Украины: последние новости

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина переходит на F-16 в экстренном порядке. Такого не делала ни одна страна в мире. Он подчеркнул, что Украине не дадут сразу 40, 70 или 120 самолетов, и мы будем получать не самые новые модификации.

Ранее издание CNN писало, что первая группа украинских пилотов из четырех человек закончит программу обучения на американских истребителях F-16 к лету 2024 года. Они начали свою подготовку в середине октября 2023 года в 162-м истребительном авиаполке американском штате Аризона.

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