По словам главы МИД страны, Нидерланды рассматривают все имеющиеся варианты.

Президент Чехии Петр Павел предложил приобрести 800 тысяч боеприпасов для Украины за пределами ЕС. В Нидерландах поддержали эту идею, поскольку понимают, что украинцы "борются за собственную свободу и безопасность европейского континента".

"Я считаю, что мы должны использовать все возможные меры, чтобы закупить снаряды для Украины потому, что важно, чтобы украинцы могли воевать. Они борются за свою свободу, но они также борются за стабильность и безопасность европейского континента. Поэтому мы должны поддерживать их, чего бы это ни стоило, так долго, как это потребуется", - подчеркнула министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брейнс слот в интервью "24 каналу".

По ее словам Совет Европы очень упорно работает над несколькими предложениями по интенсификации оборонной промышленности стран ЕС и рассматривает возможности для ее усиления.

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"И я уверена, что так и будет. Я надеюсь, что это даст новые возможности для Украины и для нашей поддержки для них. В этом году Нидерланды выделили более 2 миллиардов евро на военную поддержку, и таким образом мы можем внести свой вклад в безопасность Украины и ее мужественную борьбу против российской агрессии", - отметила глава МИД.

По мнению Ханке Брейнс, вряд ли среди западных стран будут возражать против закупки боеприпасов за пределами блока. Она отметила, что "Нидерланды всегда рассматривают любые возможности, если видят их".

Снаряды для Украины

В начале февраля стало известно, что Евросоюз не успевает поставить Украине 1 млн снарядов до марта. В качестве возможного решения Чехия предложила закупить 450 тыс. артиллерийских снарядов за пределами блока.

Большинство стран на заседании постоянных представителей ЕС поддержали решение использовать совместные средства для закупки снарядов, которые произведены за пределами ЕС, однако Франция, Греция и Кипр заблокировали инициативу.

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