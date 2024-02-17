По словам главы чешского государства, это произойдет, если страна заручится финансированием от партнеров в США, Германии, Швеции и других странах.

Чехия нашла за границей источники сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, которые она могла бы доставить в Украину за считанные недели, если заручится финансированием с партнерами в США, Германии, Швеции и других странах. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел во время дебатов на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, информирует Seznam Zpravy.

"Мы нашли полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц калибра 122 миллиметра", – сказал Павел.

Издание напоминает, что на Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии Олаф Шольц объявил о долгосрочных инвестициях в армию и в то же время призвал другие европейские государства заключить с Украиной такие же соглашения по безопасности, как Париж и Берлин. Перед участниками форума также выступил президент Украины Владимир Зеленский, который призвал государственных деятелей не бояться поражения режима президента России Владимира Путина.

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Помощь Запада Украине - последние новости

США передали конфискованные активы РФ другой стране для поддержки Украины. 500 тысяч долларов были конфискованы Соединенными Штатами по делу о незаконной сети закупок высокоточных станков американского производства для военной промышленности РФ.

Средства перечисляются в Эстонию, поскольку отсутствует возможность перевести их в Украину.

Также УНИАН сообщал, что в США сделали заявление о поддержке Украины. Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис подчеркнула, что США будут продолжать поддерживать Украину, а Россия заплатит за содеянное.

Харрис отметила, что в своей борьбе Украина достигла чрезвычайных результатов и чрезвычайного успеха.

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