Правительство страны может выделить из бюджета до 30 миллионов долларов.

Канада дала сигнал, что готова поддержать инициативу Чехии срочно доставить в Украину десятки тысяч артиллерийских снарядов из разных стран. Об этом информирует CBC.

Отмечается, что федеральное правительство может внести в бюджет до 30 миллионов долларов, о чем предложил на открытии Мюнхенской конференции по безопасности президент Чешской Республики Петр Павел. Тот рассказал, что ему удалось получить до 800 000 снарядов стандартного калибра НАТО, а также снаряды других калибров из стран, не входящих в Альянс.

"Я заключил меморандум о взаимопонимании с одним из наших европейских союзников, Чешской Республикой, относительно, возможно, приобретения боеприпасов, которые они сейчас имеют в своем распоряжении, что позволит нам ... сделать их доступными Украине быстрее, поскольку мы наращиваем наше собственное производство", - сообщил министр обороны Канады Билл Блэр.

По его словам, украинские войска остро испытывали нехватку артиллерии, систем противовоздушной обороны и дальнобойного оружия в Авдеевке, где украинцы боролись с ожесточенным наступлением России в течение четырех месяцев, несмотря на значительное численное превосходство.

Помощь Канады Украине

В начале февраля в Канаде сделали шаг к обновлению соглашения о свободной торговле с Украиной. Впереди еще один раунд - рассмотрение документа в Сенате Канады.

Соглашение не накладывает на украинское правительство обязательств по введению налога на углерод. Тем не менее, оно содержит положения о сотрудничестве между странами для "содействия ценообразованию углерода и мерам по снижению рисков утечки углерода".

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