По словам высокого представителя ЕС, Европейское оборонное агентство заключило 60 различных рамочных контрактов для размещения заказов в оборонной промышленности.

Страны-члены Европейского союза могут закупать боеприпасы для Украины вне блока. Об этом после встречи глав МИД стран ЕС сказал высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, информирует Радио Свобода.

По его словам, Европейское оборонное агентство заключило 60 различных рамочных контрактов для размещения заказов в оборонной промышленности. При этом любая страна-член блока может использовать эти контракты, чтобы увеличить поставки боеприпасов в Украину.

"Конечно, для этого нужно финансирование. Это финансирование также будет доступно для покупки боеприпасов за пределами Европы, если есть другие каналы снабжения. Оно не ограничивается только поставками, которые может обеспечить европейская оборонная промышленность. Если есть другой источник снабжения, который лучше, дешевле, быстрее, я сказал государствам-членам использовать его. Без проблем", - сказал дипломат.

Он добавил, что участники встречи также обсудили 13-й пакет санкций. В частности, Боррель надеется, что его утвердят до 24 февраля.

Помощь ЕС Украине - последние новости

В начале февраля Европарламент и Совет ЕС согласовали создание Украинского фонда на €50 миллиардов.

Фонд объединит бюджетную поддержку ЕС в единый инструмент, что позволит оказывать широкую, предсказуемую и гибкую помощь для Украины на период 2024-2027 годов.

Ранее лидеры ЕС согласовали выделение 50 млрд евро на поддержку Украины. Соответствующее решение было одобрено на специальном саммите лидеров ЕС в Брюсселе.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель отметил, что Евросоюз берет на себя лидерство и ответственность в отношении поддержки Украины.

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