Производить оружие нового типа могут начать в 2026-2027 годах.

Сегодня в Арлингтоне (Вирджиния) открывается военная выставка AUSA, одной из новинок которой будет новая зенитная ракета от компании Lockheed Martin. Об этом сообщает Janes.

Речь идет о проекте Next Generation Short Range Interceptor (NGSRI), который американская армия инициировала в прошлом году для создания замены для Stinger. Конкурентом Lockheed Martin выступает другой оборонный гигант - компания Raytheon.

Западные журналисты выяснили, что новую ракету уже протестировали в войсках в этом году. В 2025-м ожидают прохождения летных испытаний.

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Также сообщалось, что весь проект должны завершить до 2026 года, а начать мелкосерийное производство ракеты планируют в 2026-2027 годах.

Среди требований к новому оружию - возможность запуска из существующих пусковых. При этом по сравнению с обычной ракетой Stinger перспективная ракета должна иметь большую скорость, лучшую устойчивость к помехам и более эффективно поражать беспилотники.

Также известно, что для новой разработки будут созданы пусковые следующего поколения, которые должны использовать "современные цифровые технологии".

ПЗРК Stinger - справка УНИАН

FIM-92 Stinger является переносным зенитно-ракетным комплексом (ПЗРК) класса "земля - воздух", оснащенный инфракрасной головкой самонаведения. Он предназначен для поражения вертолетов, а также низколетящих самолетов.

Соединенные Штаты активно поставляют такие комплексы Украине. Еще в начале полномасштабной войны их эффективно применяли для уничтожения вертолетов россиян.

Также сообщалось, что США создадут зенитную пушку, которая сможет использовать снаряды для рельсотрона. Речь идет о зенитной пушке, сделанной на базе 155-мм гаубицы. Благодаря этому американцы смогут получить дешевую ПВО, которая будет эффективно бороться, в частности, с БпЛА и крылатыми ракетами.

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