Не исключено, что для новой системы выберут боеприпас HVP, разработанный BAE Systems.

В Управлении возможностей и критических технологий Армии США (Rapid Capabilities and Critical Technologies Office) обнародовали запрос на информацию о закупке полноценных прототипов артиллерийской пушки MDAC (Multi-Domain Artillery Cannon). Об этом сообщает Defense Express.

Речь идет о зенитной пушке, выполненной на базе 155-мм гаубицы. Предполагается, что таким образом американцы смогут получить дешевую ПВО, которая сможет эффективно бороться, в частности, с БПЛА и крылатыми ракетами.

Контракт на производство прототипа планируют заключить в третьем квартале следующего финансового года. По мнению экспертов, для MDAC могут выбрать разработанный BAE Systems боеприпас HVP, который разрабатывался для электромагнитного рельсотрона. Этот проект закрыли несколько лет назад.

Видео дня

Характеристики MDAC пока неизвестны, как и его потенциальная эффективность. Впрочем, стоит отметить, что еще в 2020 году американцы испытали снаряд HVP для уничтожения цели в воздухе: тогда из САУ XM1299 попали в имитатор дозвуковой крылатой ракеты.

Один выстрел боеприпасом HVP оценивают в примерно 100 тыс долларов, что в разы дешевле, чем тот же ПЗРК Stinger, цену одной ракеты к которому (речь идет об экспортных контрактах) оценивают в 780 тыс евро.

Цена современных ЗРК становится "астрономической"

Напомним, ранее стала известна цена зенитного ракетного комплекса NASAMS III. Как сообщалось, сумма контракта на поставку одного такого ЗРК составила "нескромные" 410 млн евро.

Кроме того, недавно была обнародована цена одной ракеты AMRAAM-ER, предназначенной для зенитных ракетных комплексов NASAMS.

Вас также могут заинтересовать новости: