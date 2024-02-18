Украинское правительство ожидает, что до конца финансового года в США обучение на истребителях пройдут 12 пилотов.

Первые самолеты-истребители F-16 американского производства окажутся в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года, сообщает издание Foreign Policy.

"Я думаю, что в июне мы увидим их (самолеты-истребители F-16 – УНИАН) в Украине", - отметил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Такие же временные рамки подтвердил еще один европейский чиновник, присутствовавший на Мюнхенской конференции по безопасности.

Видео дня

В издании добавили, что украинское правительство ожидает, что до конца финансового года в США (в сентябре) обучение на истребителях пройдут 12 пилотов.

Передача истребителей F-16 Украине: что известно

5 февраля министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что ее страна подготовит к поставкам Украине еще шесть истребителей F-16. Таким образом, общее количество самолетов F-16 достигла 24 единиц.

15 февраля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что вопрос о предоставлении Украине долгожданных истребителей F-16 уже решен, уже скоро они должны появиться в украинском небе.

17 февраля премьер-министр Нидерландов Марк Рютте засвидетельствовал прогресс в передаче истребителя F-16 Украине. По его словам, Нидерланды пытаются справиться с задачей как можно быстрее, пока все идет по графику.

Вас также могут заинтересовать новости: