На заседании "Рамштайна" обсуждались технические вопросы по передаче этих самолетов.

Вопрос о предоставлении Украине истребителей F-16 уже решен, скоро они должны появиться в украинском небе. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"По F-16 вопрос решен, это, я думаю, все знают. Здесь (на "Рамштайне") были подробности, но они касаются технических вопросов: передачи, готовности инфраструктуры, готовности к обслуживанию этих самолетов, подготовки аэродрома и летного состава", – сказал он в комментарии ICTV.

В то же время, на уточняющий вопрос о том, когда же Украина получит западные истребители F-16, Буданов посоветовал "подождать".

"Уже быстро, это финальный этап. Вы же знаете, что наши пилоты завершают обучение, поэтому все могут это вычислить, это не так уж и трудно. Я надеюсь, что именно весной их и увидят в небе", – резюмировал он.

F-16 для Украины: последние новости

14 февраля состоялось очередное заседание в формате "Рамштайн". Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о его результатах. В частности, обсуждались поставки самолетов F-16. по словам главы Минобороны, Украина идет по графику в рамках всех договоренностей с партнерами

Ранее военный эксперт, военный летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан предположил, что Украина могла до сих пор не получить эти истребители из-за проблем с авиационной безопасностью опрокидыванием техники или неготовностью инженерно-технического состава для приемки самолетов. Он заметил, что проблем с аэродромами нет.

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