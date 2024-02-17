Вопрос передачи истребителей он прокомментировал на Мюнхенской конференции по безопасности.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте порадовал хорошими новостями о передаче долгожданных истребителей F-16 Украине.

По его словам, в этом вопросе можно засвидетельствовать прогресс. Детали он раскрыл на полях Мюнхенской конференции по безопасности журналистам Радио Свобода.

Как отметил Рютте, Нидерланды пытаются справиться с задачей как можно быстрее, сейчас все идет по графику.

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"Надеемся передать их как можно скорее... Есть в этих делах прогресс. Идем, в принципе, по графику. Так что это хорошие новости", - сказал он.

В то же время чиновник уточнил, сколько именно Украина может получить самолетов. Рютте говорит, что, возможно, их будет больше 24 единиц.

"Будет 24 истребителя, возможно, больше, но - не меньше... мы работаем вместе с датчанами и другими", - заявил глава нидерландского правительства.

Когда Украина получит F-16 - прогноз Буданова и Минобороны

15 февраля начальник управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк уточнил вопрос поставки первых F-16 Украине. По его словам, там нечего дополнительно обсуждать - все решения приняты. Сейчас у Украины есть понимание относительно сроков, однако государство официально не будет объявлять дату поставки.

Об этом также упоминал глава ГУР Украины Кирилл Буданов. "По F-16 вопрос решен, это, я думаю, все знают. Здесь (на "Рамштайне") были подробности, но они касаются технических вопросов", - сказал он 15 февраля.

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