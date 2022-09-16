Этот пакет включает предоставление дополнительных боеприпасов для артиллерийских ракетных систем HIMARS.

Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на 600 миллионов долларов.

Как отметили в Министерстве обороны США, этот пакет направлен на удовлетворение критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны.

Он включает предоставление дополнительных боеприпасов для артиллерийских ракетных систем HIMARS. Заметим, какие именно боеприпасы будут предоставлены – не сообщается. В течение нескольких месяцев ВСУ запрашивали дальнобойные ракеты ATACMS, предназначенные для уничтожения объектов на расстоянии до 300 километров.

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Кроме этого, будет передано 36000 артиллерийских снарядов калибром 105-мм, 1000 высокоточных 155-мм артиллерийские снаряды, противопехотные боеприпасы Claymore, взрывные боеприпасы и оборудование, стрелковое оружие и боеприпасы.

Также будет предоставлено 4 противоартиллерийские радары, 4 грузовика и 8 прицепов для перевозки тяжелой техники, противодронные воздушные системы, оборудование для разминирования, приборы ночного видения и прочее полевое снаряжение.

"Чтобы удовлетворить растущие потребности Украины на поле боя и предоставить Украине ключевые возможности, Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами", – говорится в сообщении.

Сроки оказания этой помощи не названы. В то же время отмечается, что в целом США выделили Украине около 15,8 млрд долларов помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена.

Как писал УНИАН, президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на 600 миллионов долларов.

Накануне стало известно, что США планирует нарастить производство ракетных систем HIMARS и высокоточных снарядов GMLRS к ним в связи с необходимостью помогать Украине.

А 27 августа Пентагон заключил контракт на закупку норвежских зенитных ракетных комплексов средней дальности NASAMS для Украины более чем на 180 миллионов. Ожидается, что эти системы будут предоставлены Украине в ответ на потребность в защите от передовых угроз с воздуха.

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