Как говорится в заявлении, увеличение производства связано, прежде всего, с помощью Украине.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину США заявили о намерении нарастить производство ракетных систем HIMARS и высокоточных снарядов GMLRS к ним.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

"Мы получили почти $400 млн для пополнения запасов HIMARS и GMLRS на складах Пентагона. Кроме того, планируем выделить около $200 млн на расширение и ускорение производства, а также ожидаем заключения контрактов этой осенью и в начале следующего года", — сказал заместитель министра обороны по закупкам и поставкам Уильям ЛаПлант.

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Как говорится в заявлении, увеличение производства связано, прежде всего, с помощью Украине.

"Мы продолжаем оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности, мы работаем с промышленностью над ускорением производства критически важного оружия и систем", — добавил ЛаПлант.

Он отметил, что это включает предоставление финансирования для покупки большего количества оборудования, расширения производственных линий и поддержки дополнительного найма и развития рабочей силы.

Война в Украине и помощь Пентагона:

27 августа Пентагон заключил контракт на закупку NASAMS для Украины более чем на 180 миллионов. Ожидается, что эти системы будут предоставлены Украине в ответ на потребность в защите от передовых угроз с воздуха.

Совместно разработанная и произведенная RMD и норвежской Kongsberg Defense & Aerospace, NASAMS состоит из радара Sentinel, усовершенствованной ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности и центра распределения огня KDA. NASAMS предоставляет воздушным защитникам адаптируемую современную систему защиты, которая может максимально увеличить их способность идентифицировать, поражать и уничтожать текущие и появляющиеся вражеские самолеты, беспилотные летательные аппараты и новые угрозы крылатых ракет.

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