"Ленд-лиз могли сделать еще вчера, но он тормозится", заявил Игорь Романенко.

Для эффективного контрнаступления Вооруженным силам Украине нужны дальнобойные ракеты ATACMS, больше реактивных систем HIMARS, MLRS, танки и авиация.

Такое мнение высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью "Обозревателю".

Так, комментируя передачу Украине управляемых снарядов M982 Excalibur, он заявил:

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"Excalibur – это очень хорошо, но он не решит вопрос, его дальность до 100 км. Нам нужна дальность в сотни километров… Пусть дадут нам польские Миг-29, которые они заморозили весной, пусть дадут испанские танки. Пусть снимут свои запреты, а мы будем договариваться со странами. Изменения должны произойти у них в голове".

"Ленд-лиз могли сделать еще вчера, но он тормозится из-за непринятия соответствующего политического решения", – добавил Романенко.

По мнению генерала, Украина нуждается в соответственной помощи, чтобы действовать на оперативном уровне и окружить тот же Херсон:

"Какая – мы сформулировали. Они это знают, они видят нашу эффективность, поэтому надо решительно помочь нам вооружениями в этом вопросе".

Напомним, представители украинской власти уже неоднократно обращались к международным партнерам, в частности Соединенным Штатам Америки, по поводу необходимости получения Украиной ракет ATACMS, которые предназначены для уничтожения определенных объектов на расстоянии до 300 километров.

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