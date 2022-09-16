В пакет войдут, в том числе, боеприпасы к ракетным системам HIMARS.

Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на 600 миллионов долларов.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

"Делегирую госсекретарю США полномочия осуществить выделение до 600 миллионов долларов на оборонные средства и услуги Министерства обороны, военную подготовку и обучение для оказания помощи Украине", - говорится в распоряжении Байдена. Видео дня

В Пентагоне уточнили, что в пакет войдут боеприпасы к ракетным системам HIMARS, системы ночного видения, оборудование для разминирования, 105 мм и 155 мм артиллерийские снаряды и другое оборудование.

Соединенные Штаты выделили Украине около 15,8 млрд долларов помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена.

С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине около 17,9 млрд долларов помощи в области безопасности и более 15,1 млрд долларов с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля.

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