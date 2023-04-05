Летающие командные пункты, необходимые для ядерной войны, в США не строили более 30 лет.

На фоне российских ядерных угроз в адрес Запада и китайских планов по подготовке к войне за Тайвань США решили построить новый "самолет Судного дня" – летающий командный центр. Об этом пишет Defense News.

Отмечается, что военно-морские силы США объявили тендер на строительство нового "воздушного командного пункта", который понадобится для управления войсками и стратегическими вооружениями в условиях ядерной войны.

В настоящее время для этих целей в распоряжении Пентагона есть Boeing E-6 Mercury. Их было изготовлено 16 единиц в конце 80-х – начале 90-х. Теперь же американские военные хотят совершенно новый самолет для управления пусками межконтинентальных баллистических ракет, связи с подводными ракетоносцами и в целом для управления войсками в случае полномасштабной войны.

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Пентагон хочет, чтобы "самолет Судного дня" был создан на базе военнотранспортного Lockheed Martin C-130 J-30 Super Hercules. Минобороны готово прямо сейчас оплатить строительство первых трех опытных образцов с последующим заказом еще 9 самолетов.

Отмечается, что Пентагон уже сейчас торопит потенциальных подрядчиков. Техзадание предусматривает использование уже существующих технологий вместо разработки новых, чтобы получить готовые к эксплуатации самолеты как можно скорее.

США и Китай готовятся к схватке за Тайвань

Еще зимой американская разведка заявила, что Китай готовится к вторжению на Тайвань в 2027 году. И хотя нет уверенности, что приказ о нападении будет отдан, подготовка к потенциальной войне ведется.

Уже в марте китайский лидер Си Цзиньпин вполне открыто заявил, что его страна действительно активно готовится к войне. Его заявления подтверждаются усилением внутрипартийной диктатуры в КПК и наращиванием военного бюджета Китая.

Политический бомонд США, похоже, осознает эту опасность. Пентагон начал спешно возобновлять производство вооружений и реанимировать американский ВПК, значительно сокращенный после окончания Холодной войны.

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