После холодной войны США, как и Европа, слишком увлеклись игрой в сокращение военных расходов.

Масштабные поставки оружия в Украину обнажили проблему недостаточных производственных мощностей американского военно-промышленного комплекса. Не хватает всего – от ракет до подшипников, пишет The New York Times.

Издание отмечает, что Пентагон сейчас пытается решить проблему недостаточных объемов военного производства на фоне поставок оружия Украине и подготовки к вероятному конфликту с Китаем.

"Мы говорим о боевых действиях, национальной безопасности и борьбе с конкурентом и потенциальным противником, какого мы прежде никогда не видели. И мы не можем возиться с этими поставками", – посетовал адмирал Дэрил Кодл, отвечающий за снабжение Атлантического флота США.

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В настоящее время Пентагон видит проблемы с производством основных боеприпасов, таких как артиллерийские снаряды, а также с формированием достаточных запасов более сложного оружия – ракет, систем ПВО и противоартиллерийских радаров.

Сейчас Пентагон, Белый дом, Конгресс и военные подрядчики предпринимают шаги для решения этих проблем.

"Бюджеты закупок растут. Военные предлагают поставщикам многолетние контракты, чтобы побудить компании вкладывать больше средств в свои производственные мощности, и направляют команды для устранения узких мест в поставках", – пишет издание.

Отмечается, что Пентагон в целом отходит от мер по сокращению расходов, принятых после окончания холодной войны.

Отмечается, что за первые 10 месяцев войны в Украине Вашингтон передал Киеву столько ракет "Стингер" из своих собственных запасов, что для их производства понадобилось бы 13 лет при текущем уровне мощностей, ракет Javelin – пять лет.

Серия военно-стратегических игр-учений, проведенных американцами, показала, что в полномасштабной войне с Китаем, у США закончатся противокорабельные ракеты большой дальности примерно за неделю. А они жизненно важны в любом столкновении с Китаем.

Неожиданно выяснилось, что США испытывают нехватку твердотопливных ракетных двигателей, используемых широким спектром высокоточных ракетных систем. В 1995 году эти двигатели выпускали 6 предприятий, сегодня – 2. Причем один из этих двух завродов приостановил производство из-за пожара.

В результате американская промышленность не может выполнить многочисленные заказы Пентагона на миллиарды долларов, которые начали поступать в последние месяцы.

Но выяснилось, что американцам не хватает и куда более простых изделий, например, шарикоподшипников, которые используются во многих видах военной техники. Эта проблема тоже уходит корнями в разоружение после холодной войны.

Последующие войны, в которых участвовали США, были либо скоротечными, как первая война в Персидском заливе в 1990–1991 годах, либо низкоинтенсивными, как война в Афганистане. Поэтому они не смогли обнажить проблему дефицита производственных мощностей.

К тому же лоббисты смогли продавить закупки дорогих кораблей и самолетов, дающих много прибыли промышленникам, в ущерб закупке снарядов, которые относительно дешевы. Возобладала философия "точно вовремя", предполагающая, что нужное количество снарядов всегда можно произвести в нужный момент, если возникнет потребность.

Сейчас Пентагон отказывается от этой философии, возвращаясь к пониманию, что нужно формировать большие запасы готовых вооружений. На эти цели выделяются дополнительные бюджеты, которых не было прежде.

К примеру, в прошлом году компания Lockheed произвела 7500 ракет для HIMARS. В этом году эта цифра вырастет до 10 000, хотя и этого еще слишком мало даже для удовлетворения потребностей одной только Украины.

"И это одна из более чем дюжины ракет и систем, [производство] которых подрядчики сейчас спешат расширить. Создание дополнительных необходимых мощностей, вероятно, займет несколько лет", – пишет The New York Times.

В прошлом году Пентагон также создал команду, которой поручено работать с подрядчиками для выявления и устранения "узких мест" – нехватки рабочей силы, дефицита компонентов в цепочках поставок и т.п.

"Никто не ожидал продолжительного масштабного конфликта, который мы наблюдаем в Украине, или того, что мы можем столкнуться со стратегическим конкурентом в будущем", — говорят американские официальные лица.

Нехватка вооружений на Западе

В начале января The Wall Street Journal сообщила о критической нехватке оружия в США, особенно боеприпасов различных систем. Согласно данным Центра по стратегическим и международным исследованиям в Вашингтоне, уже через неделю масштабной войны с Китаем, американская армия останется без некоторых видов боеприпасов.

Несмотря на очевидные трудности в военно-промышленном комплексе, которые сейчас осознали власти США, ситуация в Европе не менее критическая. Как пишет Financial Times, весь континент испытывает критическую нехватку взрывчатки для боеприпасов. И это при том, что воюет только Украина.

Чтобы устранить эту проблему европейские власти срочно расширяют производственные мощности, которые, как и в случае с США, за последние десятилетия были сильно сокращены. Но даже сегодня этот процесс идет крайне медленными темпами.

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