Их отправят сразу после завершения подготовки украинских пилотов.

Соединенные Штаты Америки одобрили отправку Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. Их отправят сразу после того, как будет завершена подготовка пилотов.

Об этом сообщает Reuters. Штаты официально заверили Данию и Нидерланды в том, что ускорят одобрение всех необходимых формальностей для передачи этих самолетов Украине, как только завершится обучение украинских пилотов. Недавно Дания и Нидерланды такие заверения запросили.

Как рассказал агентству неназванный американский чиновник, госсекретарь США Энтони Блинкен направил письма властям Дании и Нидерландов. Он заверил, что соответствующие запросы стран будут одобрены.

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"Я пишу, чтобы выразить полную поддержку Соединенных Штатов как в передаче Украине истребителей F-16, так и в обучении украинских пилотов квалифицированными инструкторами F-16", – говорится в письме Блинкена

Он отметил, что "очень важно, чтобы Украина могла защитить себя от российской агрессии и нарушения ее суверенитета". Кроме того, госсекретарь США подчеркнул, что передача истребителей F-16 позволит Украине "в полной мере получить преимущество из новых возможностей, как только первая группа пилотов завершит обучение".

Вооружение для Украины: последние новости от союзников

17 августа стало известно, что Украина получила еще две пусковые установки ЗРК IRIS-T. Их передала Германия.

Кроме того, Чехия заявила, что передаст Украине партию вертолетов Ми-24В. Вместо них чешская армия получит вертолеты типа UH-1Y Venom и AH-1Z Viper от США. При этом количество вертолетов, которые отправят Украине, не называется.

В то же время Великобритания передаст Украине средства ПВО на общую сумму свыше $114 млн. Страна заключила три контракта, один из которых – с норвежской оборонной компанией Kongsberg. От этого предприятия Украина получит системы противодействия беспилотным летательным аппаратам UAS.

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