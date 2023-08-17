Какое именно количество вертолетов будет передано пока неизвестно.

Власти Чехии планируют передать Украине списанные вертолеты Ми-24В.

Об этом сообщила министр обороны страны Яна Чернохова, передает ČT24. Министр уточнила, что вместо этих старых вертолетов чешская армия получит новые вертолеты типа UH-1Y Venom и AH-1Z Viper от США.

Чернохова отметила, что вертолеты Ми-24В отлично справились с задачами и прослужили даже дольше, чем ожидалось.

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"Их история точно не закончена. Мы найдем применение этим вертолетам. Это все, что я скажу, потому что принципиально не комментирую поставки в Украину", - сказала министр.

Вертолет Ми-24: детали

Ми-24 - советский/российский ударный вертолет. Стал первым советским и вторым в мире специализированным боевым вертолетом. Серийный выпуск начался в 1971 году и продолжается до сих пор. Вертолет имеет много модификаций и в свое время поставлялся во многие страны.

Поддержка Чехии

Страна с первых дней полномасштабного вторжения помогает Украине всем, чем может. Ранее СМИ писали о том, что с начала страна помогала Киеву тайно, однако потом перестала скрывать помощь.

30 апреля новоизбранный президент Чехии Петр Павел посетил Украину, а затем поделился впечатлениями от визита в Киев и первой встречи с украинским президентом Владимиром Зеленском.

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